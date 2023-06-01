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В Санкт-Петербурге впервые пройдет кинофестиваль «Пример интонации»

На фестивале «Пример интонации» покажут новые фильмы Хлебникова и Озона

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Севкабель Порт

Международный кинофестиваль «Пример интонации» впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 июня. Об этом сообщает «Российская газета».

В пространстве «Севкабель Порт» покажут новые фильмы российских и зарубежных режиссеров: «Мое преступление» Франсуа Озона, «Сказку» Александра Сокурова, картины «Копенгагена не существует» Мартина Сковбьерга, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Боги Мексики» Хельмута Досантоса, «Дом удовольствий» Аниссы Боннфон, «Revival 69: Возвращение легенды» Рона Чэпмана, «Наследие» Романа Михайлова.

Некоторые фильмы программы выйдут в широкий прокат позже: «Мое преступление» — 22 июня, «Снегирь» — 8 июня, «Копенгагена не существует»— 15 июня.

«Севкабель Порт» организует кинофестиваль совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации».

Ранее сообщалось, что российские фильмы вошли в конкурс Шанхайского кинофестиваля.

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