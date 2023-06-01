Дочь Брюса Уиллиса рассказала о реакции на болезнь отца

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис призналась, что изначально игнорировала симптомы болезни отца. Ее слова цитирует Page Six.

Наследница артиста рассказала, что приняла его проблемы со здоровьем на свой счет. «У него родилось двое детей от моей мачехи, Эммы Хеминг Уиллис, и я думала, что он потерял ко мне интерес», — объяснила она.

Таллула Уиллис рассказала, что она избегала признаков ухудшения здоровья своего отца и отрицала, что у него проблемы. «Правда в том, что я сама была слишком больна, чтобы справиться с этим», — отметила девушка, рассказав, что последние четыре года страдала от анорексии.

Дочь актера отметила, что рада тому факту, что он все еще ее узнает. Она иногда навещает отца.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. А в феврале 2022 года стало известно о точном диагнозе актера – лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде «Крепкого орешка» помогает его семья – супруга Эмми Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула.