Директор «Ленкома» описал состояние режиссера Панфилова словами «дела очень хорошие»

Режиссера Глеба Панфилова, которого госпитализировали с инсультом и пневмонией, готовят к переводу в реабилитационный центр, рассказал телеканалу «360» директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — сообщил Варшавер.

По его словам, информация об отключении Панфилова от аппарата искусственной вентиляции легких, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Директор «Ленкома» уточнил, что режиссер не был подключен к аппарату. Он также добавил, что пока Панфилов не разговаривает, но способен все понимать. Для того чтобы восстановиться, ему потребуется время.

«Время лечит, не зря говорят», — заключил Варшавер.

Ранее РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщали, что Глеб Панфилов остается в реанимации после госпитализации.

11 мая 88-летнего режиссера доставили в институт Склифосовского с инсультом. Варшавер также сообщал, что у него развилась пневмония.

Глеб Панфилов является автором многих фильмов, включая «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно), «Прошу слова», «Тема» и других. Его супруга, народная артистка СССР Чурикова умерла 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.