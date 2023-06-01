Первый «Гарри Поттер» стал лучшим фильмом с детьми в главных ролях

Киноканал Cinema составил к Международному дню защиты детей топ картин с актерами-детьми в главных ролях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Лучшим фильмом с детьми в главных ролях оказалась первая часть кинофраншизы о волшебнике Гарри Поттере, снятая Крисом Коламбусом по одноименному роману Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Главные роли в ней сыграли Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

На втором месте оказалась мистическая картина М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» о детском психиатре и его необычном пациенте с Брюсом Уиллисом и его юным коллегой по площадке Хэйли Джоэлом Осментом.

Рождественская комедия Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли заняла третье место, в первую пятерку также попали «Королевство полной луны» режиссера Уэса Андерсона и «Чудо» Стивена Чбоски.

Также в «Абсолютный топ» фильмов с детьми попали «Маленькая мама» Селин Сьямма, «Леон» Люка Бессона, «Книга джунглей» Джона Фавро, «Оно» Андреса Мускетти и «Мост в Терабитию» Габора Чупо.

При составлении рейтинга учитывались оценки критиков и пользователей сайтов «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», Rotten Tomatoes, Metacritic и IMDb, а также данные издания «Бюллетень кинопрокатчика» и рейтинги тематических изданий.

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