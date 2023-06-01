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Режиссера Глеба Панфилова отключили от ИВЛ

112: режиссера Глеба Панфилова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Жизненные показатели госпитализированного режиссера Глеба Панфилова немного улучшились. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что Панфилова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние кинематографиста оценивается как стабильное. Однако о полном выздоровлении речи пока нет.

Вдовец Инны Чуриковой был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом 11 мая. Позже его перевели в другую московскую больницу. Согласно сообщению 112, ему диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, его состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.

15 мая Telegram-канал 112 сообщил, что Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тот же день директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что после инсульта Панфилов находится в реанимации. У режиссера выявили воспаление легких.

Глеба Панфилова переведут в реабилитационный центр в ближайшую неделю. 21 мая режиссеру исполнилось 89 лет.

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