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Актриса Мелисса Гилберт попала в больницу после укуса насекомого

Актриса Мелисса Гилберт госпитализирована с абсцессом после укуса насекомого

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John Lamparski/Getty Images

Американская Мелисса Гилберт была госпитализирована в больницу. Об этом сообщает People.

Гилберт рассказала, что несколько дней назад ее укусило неизвестное насекомое. После ее рука сильно распухла, покраснела и стала горячей. По совету врача, артистка немедленно отправилась в больницу, где ей диагностировали абсцесс и воспаление подкожных тканей.

Абсцесс — это ограниченное скопление гноя, окруженное оболочкой. Он может развиться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними.
Гилберт добавила, что после ночи, проведенной в клинике, чувствует себя лучше.

«Урок — относитесь к укусам насекомых серьезно! Если они опухают как сумасшедшие (у меня распухло все предплечье), не ждите, когда пройдет само, думая: «Это всего лишь небольшой укус. Насколько все может быть плохо?» Обратитесь к своему врачу, в отделение неотложной помощи. Я серьезно!» — заявила актриса.

Мелисса Гилберт снялась в более 70 проектах. Она играла в таких картинах, как «Вавилон 5», «Зоя», «Части тела», «За гранью возможного», «Тайны и ложь», «Ночная смена».

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