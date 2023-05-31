Актер Пашутин раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Александр Пашутин рассказал в беседе с aif.ru о размере своей пенсии.

Патушин заявил, что получает от государства больше 90 тыс. рублей в месяц. Актер отметил, что в эту сумму входят надбавки за звание народного артиста. Также он получает президентские выплаты в размере 120 тысяч рублей в год. Артист отметил, что данной суммы хватает ему на жизнь.

Патушин также рассказал, что пенсия артиста зависит от того, играл ли он в театре.

«Если актер только снимался, а съемки ведь не каждый день идут – сегодня у него есть роль, а потом год не снимается. Так что театральные актеры и киноактеры получают по выходе на пенсию разные суммы... А мы в театре-то играем без перерыва. Я с 1968 года работал в театре — пахал каждый день», — заявил актер.

В фильмографии Патушина более 200 работ. Он сыграл в таких картинах, как «Гардемарины, вперед!», «Отель Элеон», «На безымянной высоте», «Графиня де Монсоро», «Экипаж», «Котовский».

Ранее Пашутин попросил латвийского актера Ивара Калныньша отдать российские гонорары. Также он напомнил Калныньшу о вечеринке за счет Первого канала, в которой участвовал артист четыре года назад.