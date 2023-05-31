В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве состоится книжный фестиваль «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 2 по 6 июня. На нем примут участие около 400 издательств из 56 российских регионов и Республики Беларусь. Также участниками стали представители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

В рамках мероприятия состоится более 500 событий на 13 тематических площадках — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон­фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Библиотека», «Малая сцена», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Литературная гостиная», лекторий «Знание.Книги» и «Главная сцена».

Фестиваль откроется выступлением пианиста Бориса Березовского и его учеников. Также на «Главной сцене» выступят музыканты — Лев Бакиров, Владимир Рублев, Карина Тер­Газарян, Ирина Тен. Они исполнят произведения Сергея Рахманинова, Фрица Крейслера, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, Эдварда Грига и Франца Шуберта.

В рамках мероприятия писатели Виктор Ремизов, Хелена Побяржина, Алексей Колмогоров и Михаил Визель проведут лекцию об исторических романах.

Народная артистка России Светлана Крючкова представит свое прочтение поэзии Анны Ахматовой в программе «И все-таки услышат голос мой…».

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста РФ Юрия Башмета представит программу «Чехов и Чайковский».

Артисты и студенты Школы­студии МХАТ во главе с художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова Константином Хабенским проведут поэтический вечер «Наш Высоцкий. Круг чтения».

На других площадках будут проведены различные встречи и мастер-классы. На одном из них посетители смогут научиться создавать собственные рассказы в картинках. Помимо вышеперечисленного, состоится более 15 крупных профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов книжного рынка России.