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Рассел Кроу открыл первый лифт в Колизее

Актер Рассел Кроу и министр культуры Италии открыли первый лифт в Колизее

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TG1

Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу и министр культуры Италии открыли первый лифт в Колизее. Об этом сообщает РИА Новости.

Лифт в памятнике архитектуры древнего Рима стеклянный, из его кабины можно рассмотреть окрестности. Кроме того, его наличие избавит посетителей от необходимости пешком преодолевать 100 крутых ступеней.

Фильмы о гладиаторах не снимают в Колизее, роль Колизея в «Гладиаторе» 2000 года исполнял амфитеатр в Эль-Джеме.

Ранее папа Римский не принял участия в церемонии Крестного пути у Колизея из-за холода. В службе печати Святого престола подчеркнули, что папа Римский из-за погодных условий мог следить за Крестным путем из дома Святой Марфы в Ватикане, присоединяясь к молитвам собравшихся у Колизея с Римской епархией.

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