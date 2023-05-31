Писатель Эдвард Радзинский уточнил слухи о своем отъезде из страны

Писатель и драматург Эдвард Радзинский уточнил слухи о своем отъезде из страны. В беседе с «Аргументами и фактами» он опроверг сообщения об отъезде из России.

По словам Радзинского, он в настоящее время живет в Подмосковье, сменив адрес проживания. «Я давным-давно не живу на Николиной Горе, моя дача в другом месте Подмосковья. А в сентябре состоятся мои выступления в Москве и Петербурге», — пообещал он.

Ранее в интервью Daily Storm Радзинский заявил, что он «немножко далеко и не в России». Тогда он сказал, что на Николиной Горе не живет, потому что его меня попросили оттуда съехать после продажи.

Вопрос Радзинскому задали после того, как 30 мая произошла атака дронов на Москву и Московскую область. По данным Минобороны РФ, пять устройств были уничтожены из зенитно-пушечного комплекса. Оставшиеся дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы.