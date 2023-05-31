Названы актеры, которые сыграют главные роли в спин-оффе франшизы «Астрал»

Стали известны имена актеров, которые сыграют главные роли в спин-оффе франшизы «Астрал», сообщает Variety.

В продолжении знаменитой хоррор-серии снимутся звезда сериала «Мы» Мэнди Мур и звезда фильма «Вечные» Кумэйл Нанджиани. Режиссером фильма, который будет называться «Thread: An Insidious Tale», станет сценарист сериала «Лунный рыцарь» Джереми Слейтер.

Лента станет шестой частью франшизы «Астрал», рассказывающей о разных героях, столкнувшихся с потусторонними злыми силами. В спин-оффе Мур и Нанджиани сыграют супругов, которые с помощью древнего заклинания пытаются отправиться в прошлое для спасения своей дочери.

Ранее появился первый трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!», который выйдет в российский прокат в середине августа.