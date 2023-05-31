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Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон может сыграть главную роль в боевике «Лучше подавать холодным»

Deadline: актриса Ребекка Фергюсон сыграет опытную наемницу в фильме «Лучше подавать холодным»

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Vianney Le Caer/Invision/AP

Актриса Ребекка Фергюсон, наиболее известная по роли матери Пола Атрейдеса в «Дюне», может сыграть главную роль в боевике «Лучше подавать холодным». Об этом сообщает Deadline.

По данным СМИ, в настоящий момент артистка ведет переговоры с кинокомпанией Skydance Media об участии в проекте. Сюжет картины режиссера Тима Миллера основан на книге «Лучше подавать холодным» английского писателя-фантаста Джо Аберкромби. Писатель работал над сценарием к фильму, он же выступит продюсером и одним из главных шоураннеров проекта.

Сюжет рассказывает о знаменитой наемной убийце Монце Меркатто, которой движет жажда мести за предательство и убийство своих друзей.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил о готовности сняться в проектах Marvel «в случае подходящей роли».

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