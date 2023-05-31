Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В деле об убийстве рэпера Jam Master Jay появился еще один обвиняемый

Суд предъявил обвинение мужчине по делу об убийстве рэпера Jam Master Jay в 2002 году

close
100%
G. Paul Burnett/AP

Третьему по счету мужчине были предъявлены обвинения в убийстве рэпера Jam Master Jay. Об этом сообщает New York Post.

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка официально предъявил обвинения 49-летнему Джею Брайанту. Брайант уже был заключен под стражу по другим обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Отмечается, что обвинения не связаны между собой.

Двум другим мужчинам — Карлу Джордану-младшему и Рональду Вашингтону — ранее, в августе 2020 года, были предъявлены обвинения в убийстве 37-летнего Jam Master Jay (настоящее имя — Джейсон Уильям Майзелл).

Jam Master Jay был застрелен в своей студии звукозаписи после неудачной сделки с наркотиками 30 октября 2002 года.

Джейсон Майзелл приобрел известность как участник группы Run-DMC, основанной в 1980-х годах Джозефом Симмонсом (RUN) и Дэррилом Макдэниелсом под псевдонимом DMC. Рэп-трио поспособствовало популяризации хип-хопа среди массовой аудитории, записав семь студийных альбомов с тиражом более 20 млн экземпляров. При этом их дебютный релиз стал первым «золотым» рэп-альбомом в США. Run-DMC, одна из самых влиятельных групп жанра своей эпохи, перестала существовать после гибели Майзелла.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях