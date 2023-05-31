В деле об убийстве рэпера Jam Master Jay появился еще один обвиняемый

Третьему по счету мужчине были предъявлены обвинения в убийстве рэпера Jam Master Jay. Об этом сообщает New York Post.

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка официально предъявил обвинения 49-летнему Джею Брайанту. Брайант уже был заключен под стражу по другим обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Отмечается, что обвинения не связаны между собой.

Двум другим мужчинам — Карлу Джордану-младшему и Рональду Вашингтону — ранее, в августе 2020 года, были предъявлены обвинения в убийстве 37-летнего Jam Master Jay (настоящее имя — Джейсон Уильям Майзелл).

Jam Master Jay был застрелен в своей студии звукозаписи после неудачной сделки с наркотиками 30 октября 2002 года.

Джейсон Майзелл приобрел известность как участник группы Run-DMC, основанной в 1980-х годах Джозефом Симмонсом (RUN) и Дэррилом Макдэниелсом под псевдонимом DMC. Рэп-трио поспособствовало популяризации хип-хопа среди массовой аудитории, записав семь студийных альбомов с тиражом более 20 млн экземпляров. При этом их дебютный релиз стал первым «золотым» рэп-альбомом в США. Run-DMC, одна из самых влиятельных групп жанра своей эпохи, перестала существовать после гибели Майзелла.