Композитор Романоф рассказал о сотрудничестве с Лолитой

Композитор и певец Алексей Романоф поделился впечатлениями от сотрудничества с Лолитой Милявской. Его слова цитирует «Пятый канал».

Романоф рассказал, что на одном из мероприятий певица подошла к нему и попросила написать композицию лично для нее. «Она сказала одну сакраментальную фразу, которую я до сих пор вспоминаю: «Чтобы ежики внутри кололись». Она так меня зацепила», — вспоминает музыкант.

В результате композитор написал для Лолиты песню «Раневская», которая стала хитом. «Лола как правопреемник. Лола — серьезнейшая драматическая актриса с очень сложной судьбой. Ровно такая же, как у Фаины Георгиевны», — отметил он. Романоф считает Лолиту современной Фаиной Раневской.

По словам музыканта, он сконцентрировался на написании песни для Лолиты после того, как перестал быть участником музыкального коллектива «Винтаж». Фамилия Раневской упоминается один раз в песне, однако слушателям понятно, о ком идет речь. «Родилась, конечно же, само собой фраза: «Как Раневская играла — я бы также не смогла», — признался Романоф.