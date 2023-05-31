Звезду «Главного госпиталя» арестовали за пьяный сон в аэропорту

50-летнего американского актера Тайлера Кристофера, звезду сериала «Главный госпиталь» арестовали за пьяный сон в аэропорту города Бербанк (Калифорния, США). Об этом сообщает TMZ.

По словам полицейских, артиста обнаружили спящим на полу на территории аэропорта. Когда полицейские разбудили мужчину, он признался, что не попал на свой рейс. Кристофера увели из аэропорта в наручниках и предъявили ему обвинение в появлении на публике в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит суд.

Уточняется, что актер не мог контролировать себя и не понимал, что с ним происходит. Издание напоминает, что несколько лет назад Кристофер на некоторое время попал в тюрьму из-за пьяной поездки в такси.

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