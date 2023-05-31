Шеф-повар Ивлев раскрыл причину развода с первой женой

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему развелся с первой супругой. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

По словам Ивлева, для него очень важна поддержка в семье. Шеф-повар объяснил, что много работает и хочет, чтобы родные поддерживали его стремления в карьере. «Моя [первая] жена лет пять перед нашим расставанием не поддерживала меня в том, чем я занимался. Поддержка, тыл — это немаловажно. Ты хочешь приходить домой и отдыхать морально и физически, а не слышать какую-то зубриловку или чинить кран», — отметил он.

Ивлев считает, что для бытовых моментов, когда нужно устранить неисправность в доме, всегда можно вызвать соответствующего мастера. По словам телеведущего, его заработной платы достаточно для того, чтобы позволить себе обратиться к специалисту. «Если у меня сломался кран, то жена должна вызвать человека, который этот кран починит, потому что у нас есть деньги, я их зарабатываю. А не я должен крутить этот кран», — поделился телеведущий.

В 2020 году Константин Ивлев развелся с первой супругой Марией после 23 лет брака. От бывшей жены у шеф-повара двое детей — Матвей и Маруся. В 2021 году Ивлев женился на Валерии Куденковой, нынешняя возлюбленная родила от него дочь Нику.