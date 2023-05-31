Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шеф-повар Ивлев раскрыл причину развода с первой женой

Шеф-повар Ивлев признался, что причиной развода с первой женой стало отсутствие поддержки с ее стороны

close
100%
ivlevchef/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему развелся с первой супругой. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

По словам Ивлева, для него очень важна поддержка в семье. Шеф-повар объяснил, что много работает и хочет, чтобы родные поддерживали его стремления в карьере. «Моя [первая] жена лет пять перед нашим расставанием не поддерживала меня в том, чем я занимался. Поддержка, тыл — это немаловажно. Ты хочешь приходить домой и отдыхать морально и физически, а не слышать какую-то зубриловку или чинить кран», — отметил он.

Ивлев считает, что для бытовых моментов, когда нужно устранить неисправность в доме, всегда можно вызвать соответствующего мастера. По словам телеведущего, его заработной платы достаточно для того, чтобы позволить себе обратиться к специалисту. «Если у меня сломался кран, то жена должна вызвать человека, который этот кран починит, потому что у нас есть деньги, я их зарабатываю. А не я должен крутить этот кран», — поделился телеведущий.

В 2020 году Константин Ивлев развелся с первой супругой Марией после 23 лет брака. От бывшей жены у шеф-повара двое детей — Матвей и Маруся. В 2021 году Ивлев женился на Валерии Куденковой, нынешняя возлюбленная родила от него дочь Нику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях