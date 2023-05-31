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Фанаты высмеяли дешевый образ богатого героя Кирана Калкина в финале «Наследников»

Поклонники «Наследников» высмеяли дешевую одежду богатого героя Кирана Калкина в финале шоу

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HBO

Поклонники сериала «Наследники» высмеяли дешевый образ богатого героя Кирана Калкина в финале шоу, сообщает PageSix со ссылкой на публикации в социальных сетях.

В частности, фанатов смутила футболка героя Калкина Романа Роя из супермаркета Walmart. Ее стоимость составляет $7. Поклонники рассудили, что дешевый образ Романа, который претендует на многомиллиардное наследство, выглядит неубедительным для персонажа.

«Наконец-то я могу себе позволить хоть что-то из гардероба семьи Рой», «Просто пытаюсь представить, как Роман вообще оказался в Walmart», — написали шутливые комментарии фанаты в официальном аккаунте сериала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сериал «Наследники» выходил на экраны с 2018 года и завершился 28 мая 2023 года. Проект считается одним из самых успешных сериалов десятилетия.

Недавно стало известно, что из-за забастовки сценаристов Киран Калкин и Дженнифер Кулидж не смогут провести финальные шоу SNL.

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