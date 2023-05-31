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Стас Садальский высмеял слова Варшавера о популярности Железняк

Актер Стас Садальский посоветовал директору «Ленкома» Варшаверу обратиться к психиатру

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РИА Новости

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале высмеял слова директора театра «Ленком» Марка Варшавера об Олесе Железняк.

«Здесь нужен психиатр, однозначно. Сергей Семенович, вызовите скорую помощь», — написал артист в личном блоге.

Накануне Марк Варшавер похвастался заслугами актрис своего театра Татьяны Кравченко и Олеси Железняк. По словам директора «Ленкома», он сделал одной из главных артисток театра Железняк. «Практически я сделал так, что она стала одной из главных актрис театра. А почему? Только по одной причине — она великая, большая артистка. Таня Кравченко, по-настоящему народная артистка. Что они делают в спектакле «Под одной крышей», — заявил он.

Среди артистов «Ленкома» Варшавер также выделил режиссера Романа Самгина, который в свое время был учеником Марка Захарова. Варшавер признался, что сначала относился к режиссеру с предубеждением, однако изменил свое отношение к Самгину после того, как оценил поставленную им пьесу. Директор «Ленкома» отметил, что при Захарове потенциал многих актеров не был раскрыт.

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