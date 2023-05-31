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Названы любимые анимационные герои детства у россиян

Кот Матроскин возглавил рейтинг любимых анимационных героев детства у россиян

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«Союзмультфильм»

Кот Матроскин, озвученный Олегом Табаковым, возглавил рейтинг самых любимых анимационных героев среди россиян, сообщает ТАСС.

Накануне Международного дня защиты детей онлайн-кинотеатр Wink и книжный сервис «Литрес» провели опрос, по результатам которого составили рейтинг любимых литературных и анимационных героев детства.

В топ-10 вошли созданный писателем Эдуардом Успенским кот Матроскин, впоследствии ставший знаковым героем анимационной серии о жителях деревни Простоквашино.

На втором месте оказался котенок по имени Гав из одноименного мультсериала Льва Атаманова. Также в десятку попали домовенок Кузя, Алиса Селезнева из цикла детских фантастических книг Кира Булычева «Приключения Алисы», заяц из «Ну, погоди!», кот Леопольд, Винни Пух и Чебурашка.

Говоря о самых ярких личных качествах героев рейтинга, опрошенные выделили их доброту, искренность, чувство юмора и острый ум.

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