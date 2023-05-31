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Отар Кушанашвили призвал дочь Волочковой ценить мать

Журналист Кушанашвили заявил, что дочери Волочковой придет жестокая кара за пренебрежение к матери

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КАКОВО?!/YouTube

Журналист и блогер Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» прокомментировал скандал между Анастасией Волочковой и ее дочерью Ариадной.

Блогер осудил наследницу балерины за неуважительное отношение к матери. По мнению Кушанашвили, 17-летняя Ариадна будет жалеть о своем поступке. «У Насти не все гладко после завершения карьеры в Большом театре. Но вы же не хотите быть рядом, когда ей тяжело. А когда у вас праздники, [посылаете]. За это придет жестокая кара, дитя мое», — высказался он.

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кушанашвили призвал дочь Волочковой ценить родительницу. «Отвергая маму, вы отвергаете саму жизнь», — считает телеведущий.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова призналась, что у нее произошел небольшой конфликт с дочерью Ариадной. Волочкова отметила, что не стала приходить на последний звонок к наследнице в школу. Также Ариадна не захотела видеть мать на своем выпускном. Сама балерина заверила, что не расстраивается по этому поводу.

По словам артистки, дочь пытается конкурировать с ней. Волочкова утверждает, что дала наследнице все, что родители должны давать своему ребенку.

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