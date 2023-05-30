Сестра Бузовой рассказала, что отметит день рождения за границей

Блогерша Анна Бузова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробностями дня рождения.

Бузова планирует отпраздновать день рождения в Турции, где сейчас временно проживает с мужем Константином. 27 июня блогерше исполнится 35 лет. Девушка планирует отметить торжество скромно и в узком кругу с подругами.

«Я забронировала для девочек мой любимый отель, они ко мне прилетят из Москвы, любимый, конечно же, Лена с Керимом. В общем, в кругу своих на берегу моря», — рассказала Бузова. Блогерша не раскрыла, приедут ли на праздник мать Ирина и сестра Ольга. Однако Анна ответила, что продолжает общаться с телеведущей.

В январе Анна Бузова призналась, что не планирует переезжать в Турцию.

В марте Ольга Бузова рассказала, что соскучилась по сестре. Ведущая публиковала снимок с семейной поездки, на которой изображены бабушка, мама и сестра артистки. Звезда призналась, что хочет встретиться с женщинами из ее семьи. Сестра Бузовой ответила на публикацию певицы, уверив, что они обязательно воссоединятся.