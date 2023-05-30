В Израиле отменили два концерта Ольги Бузовой

Концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного билетного оператора.

Два концерта Бузовой были запланированы на июнь. При этом все еще продаются билеты на два выступления артистки в Тель-Авиве, назначенные на шестое и седьмое июня.

Артистка пока не комментировала отмену. Израильские СМИ пишут, что концерты Бузовой отменяют на фоне протестов активистов, выступающих против спецоперации России на Украине.

Ольга Бузова в 2022 году привозила гуманитарную помощь для детей Донбасса. 27 мая 2023 года в преддверии «Дня защиты детей» она посетила тысячу детей в детских лагерях, санаториях в Серпухове, Подольске, Пущино и Протвино — в частности, среди них были дети участников спецоперации.