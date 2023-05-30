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Анастасия Макеева рассказала о ссорах с мужем

Актриса Анастасия Макеева заявила, что вообще не ссорится с мужем

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makeevan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Анастасия Макеева рассказала в беседе с mk.ru о взаимоотношениях с мужем Романом Мальковым.

Макеева призналась, что вообще не спорит с мужем. По словам артистки, в их союзе не возникает разногласий. «Один предлагает, например, что-то, а другой: «Ну, классная идея! Давай!» И все», — поделилась актриса. Она отметила, что ее отношения с мужем гармоничные. Также у супругов сходятся цели в жизни.

29 мая Макеева и Мальков отпраздновали двулетнюю годовщину венчания. Перед церемонией возлюбленные ходили исповедоваться в церковь. Также они причастились и поговорили с духовным отцом.

«Некоторым, наверное, на нас неловко даже смотреть, но никаких разногласий и ссор у нас не происходит. Может быть, это именно потому, что мы венчанные. Многие очень боятся в браке венчаться, а нас очень сильно оберегает Господь, поэтому мы дружно живем», — отметила Макеева.

Макеева была замужем четыре раза. Ее первым супругом был актер Петр Кислов. Брак продлился семь месяцев. Кислов рассказывал, что не любил артистку. В 2010-м актриса вышла замуж за музыканта Глеба Матвейчука. Через восемь лет брака они развелись. В 2019-м Макеева сыграла свадьбу с адвокатом Александром Саковичем. В 2020-м актриса рассталась с супругом из-за имен. В 2021-м артистка вышла замуж за Малькова.

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