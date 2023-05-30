Анастасия Костенко рассказала, как отреагировала на критику матери Дмитрия Тарасова

Модель Анастасия Костенко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что спокойно отнеслась к критике матери футболиста Дмитрия Тарасова.

Костенко заявила, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Более того, по словам модели, мнение матери мужа никак не влияет на ее отношения с футболистом. «Мы взрослые, самостоятельные люди со своими головами на плечах», — заключила Костенко.

В YouTube-шоу Честное слово» Ольга Тарасова заявила под детектором лжи, что Костенко и ее сын не подходят друг к другу. Аппарат показал, что женщина ответила честно.

Тарасов и Костенко поженились 9 января 2018 года. Пара воспитывает троих детей — двух дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея.

Ранее Костенко опровергла, что Дмитрий Тарасов срывается на детей. По словам модели, в их семье есть табу на агрессивное поведение к детям. Она добавила, что супруги «не практикуют плохое настроение» на малышах. Как отметила Костенко, иногда она может повысить голос, если поведение дочерей этого требует, но не более.