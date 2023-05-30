Ронни Вуд из Rolling Stones и Крис Дженнер пришли на концерт Бейонсе

Звезда реалити-шоу, мать Ким Кардашьян Крис Дженнер и музыкант, гитарист Rolling Stones Ронни Вуд посетили один из концертов Бейонсе в Лондоне в рамках тура Renaissance. Об этом сообщает TMZ.

75-летний Ронни Вуд пришел на концерт со своей женой Салли и дочерьми-двойняшками Грейси Джейн и Элис Роуз.

После концерта семья Вудов встретилась с Крис Дженнер за кулисами. Также на концерте присутствовали Jay-Z, Дуа Липа и другие звезды.

Renaissance — первый за семь лет сольный тур Бейонсе. В рамках концерта в Париже на сцену с матерью выходила дочь певицы Блю Айви. Предположительно, выручка Бейонсе от гастролей составит не менее миллиарда долларов.

Ранее Селена Гомес накричала на охранника на концерте Бейонсе.