Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ронни Вуд из Rolling Stones и Крис Дженнер пришли на концерт Бейонсе

Крис Дженнер и Ронни Вуд посетили концерт Бейонсе в Лондоне

close
100%
sallywood1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда реалити-шоу, мать Ким Кардашьян Крис Дженнер и музыкант, гитарист Rolling Stones Ронни Вуд посетили один из концертов Бейонсе в Лондоне в рамках тура Renaissance. Об этом сообщает TMZ.

75-летний Ронни Вуд пришел на концерт со своей женой Салли и дочерьми-двойняшками Грейси Джейн и Элис Роуз.

После концерта семья Вудов встретилась с Крис Дженнер за кулисами. Также на концерте присутствовали Jay-Z, Дуа Липа и другие звезды.

Renaissance — первый за семь лет сольный тур Бейонсе. В рамках концерта в Париже на сцену с матерью выходила дочь певицы Блю Айви. Предположительно, выручка Бейонсе от гастролей составит не менее миллиарда долларов.

Ранее Селена Гомес накричала на охранника на концерте Бейонсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях