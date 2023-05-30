Сергей Шнуров переформатировал творческий проект «Зоя»

29 мая компания Сергея Шнурова ООО «Зояпродакшн» поменяла учредителей и переформатировала род деятельности. Об этом сообщает kp.ru.

По данным СМИ, фирма также изменила юридический адрес и сменила генерального директора. При этом сам Шнуров покинул музыкальный лейбл в январе 2023 года. Отмечается, что теперь «Зояпродакшн» будет заниматься не производством музыки, а оптовой торговлей, арендой грузовых автомобилей, уборкой помещений, а также продажей металла, лесоматериалов и электронного оборудования.

Сергей Шнуров представил свой проект — группу с преимущественно женским вокалом под названием «Зоя» — в 2019 году. Солисткой коллектива выступает Ксения Руденко, за время своего существования группа «Зоя» наиболее прославилась благодаря сатирическим песням, в которых присутствовала критика многих медийных лиц. В частности, наибольшее внимание общественности привлекла песня «Шмарофон», в тексте которой был намек на то, что журналистка Ксения Собчак родила сына Платона не от бывшего мужа Максима Виторгана.

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