Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд оставил в СИЗО драматурга Петрийчук, которую обвиняют в оправдании терроризма

Мосгорсуд оставил в СИЗО драматурга Петрийчук несмотря на награды и характеристики

close
100%
Виктория Разумова

Сценариста Светлану Петрийчук Мосгорсуд оставил в СИЗО на время рассмотрения дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая было решено оставить без изменения. Это решение было принято несмотря на то, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, высшую театральную награду «Золотая маска» и подчеркнул, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что «личность безупречна».

Сама Петрийчук участвовала по видеоконференцсвязи и заявляла, что не намерена скрываться, максимально готова сотрудничать со следствием и уверена, что никакого нарушения закона не было.

Петрийчук также уточнила, что была задержана в аэропорту Внуково, она улетала в Турцию на майские праздники, куда купила билет заблаговременно. Адвокат просил изменить меру пресечения на более мягкую, уточнив, что за основу сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой, а целью было «предостеречь молодых девушек».

В мае Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной стала публикация читки пьесы «Финист — ясный сокол» на YouTube. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Жалобу на содержание под стражей Беркович Мосгорсуд также отклонил.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях