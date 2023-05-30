Суд оставил в СИЗО драматурга Петрийчук, которую обвиняют в оправдании терроризма

Сценариста Светлану Петрийчук Мосгорсуд оставил в СИЗО на время рассмотрения дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая было решено оставить без изменения. Это решение было принято несмотря на то, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, высшую театральную награду «Золотая маска» и подчеркнул, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что «личность безупречна».

Сама Петрийчук участвовала по видеоконференцсвязи и заявляла, что не намерена скрываться, максимально готова сотрудничать со следствием и уверена, что никакого нарушения закона не было.

Петрийчук также уточнила, что была задержана в аэропорту Внуково, она улетала в Турцию на майские праздники, куда купила билет заблаговременно. Адвокат просил изменить меру пресечения на более мягкую, уточнив, что за основу сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой, а целью было «предостеречь молодых девушек».

В мае Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной стала публикация читки пьесы «Финист — ясный сокол» на YouTube. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Жалобу на содержание под стражей Беркович Мосгорсуд также отклонил.