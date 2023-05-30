Дочь певицы Славы рассказала об истерике мужа

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с изданием «СтарХит» о первых дня материнства.

Морозова рассказала, что был случай с новорожденным сыном, который заставил понервничать ее и ее мужа Андрея Дедова. По словам девушки, малыш задел свой пупок, и у него началось кровотечение. Дочь певицы отметила, что в тот момент ее супруг устроил истерику и позвонил нескольким знакомым врачам. В итоге пара обработала ранку младенца. Все закончилось нормально, но, по словам Морозовой, она и муж сильно испугались.

Морозова отметила, что вся семья помогает ей с материнством. По словам девушки, Славе очень нравится проводить время с внуком. «Еще бы, он такой сладкий. Я даже не думала, честно говоря, что будет столько помощников. Мне даже не всегда приходится просить с ним посидеть, все сами активно отзываются», — поделилась дочь артистки.

Морозова родила сына 30 марта. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск после появления на свет внука.

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