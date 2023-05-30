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Продюсер Сельянов заявил, что россияне до сих пор опираются на Балабанова

Продюсер Сельянов — о Балабанове: не появляются другие фильмы, на которые можно опереться

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Роман Галкин/РИА Новости

Работавший с режиссером Алексеем Балабановым продюсер Сергей Сельянов в беседе с ведущей программы «Белая студия» Дарьей Златопольской заявил, что россияне до сих пор опираются на точку зрения автора «Брата» и «Груза 200». Его цитирует «Российская газета».

По словам соотечественников есть потребность в том, чтобы на кого-нибудь опереться. «Наверно, не появляются другие люди и фильмы, на которые можно опереться… Я понимал с первого его фильма, что Леша — выдающийся режиссер. Он делает очень здорово то, что я пытаюсь делать как кинематографист. И все, никаких вопросов — мы просто жили и работали. Вот мы делаем кино. Все. Точка. И оно у Леши получается», — вспоминает он.

Сельянов также добавил, что видел, что «Брат» выйдет очень хорошим кино. «Но я не подозревал и не мог себе представить, что он станет таким важным для наших соотечественников...Это вечная история. Главный герой фильма «Брат» — молодой парень из неблагополучной семьи, он пришел из армии, его папа «сидел»...» — поделился он.

Ранее Сельянов заявил, что Балабанов хотел снять фильм про американца в Сибири с Брюсом Уиллисом в главной роли.

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