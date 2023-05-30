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Звезда сериала «Наследники» Сара Снук стала матерью

Актриса Сара Снук из «Наследников» родила ребенка

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Charles Sykes/Invision/AP

Австралийская актриса Сара Снук сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении ребенка.

Снук опубликовала совместное фото с младенцем во время просмотра финального эпизода сериала «Наследники», где сыграла одну из главных ролей. Имя и пол малыша неизвестны.

«Я только что посмотрела последнюю серию последнего сезона того, что изменило мою жизнь. И теперь моя жизнь снова изменилась», — заявила артистка. Она также поделилась впечатлениями о финале проекта. Она призналась, что будет скучать по съемкам и коллегам по сериалу.

«Сумасшедшее приключение стало кульминацией моей карьеры, и это будет сложно превзойти. Мы все установили высокую планку», — отметила актриса.

Снук объявила о беременности в марте 2023 года на премьере четвертого сезона «Наследников». Она замужем за комиком Дэйвом Лоусоном.

Снук сыграла Шивон Рой в сатирическом комедийно-драматическом сериале «Наследники». За свою роль в проекте она удостоилась премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Ранее сообщалось, что звезда «Наследников» Мэттью Макфэдьен сыграет в третьем «Дэдпуле».

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