Марина Анисина опровергла слухи о расставании с Никитой Джигурдой

Фигуристка Марина Анисина опровергла слухи о том, что якобы завела любовника в период временной разлуки с мужем Никитой Джигурдой. Об этом пишет «Пятый канал».

Во время беседы с журналистами Джигурда в шутку предположил, что супруга завела себе любовника, когда переехала с детьми в Турцию.

«Бросили Джигурду, увезли детей в Турцию, сбежали. Признавайся, Марина Вячеславовна, может и любовника там завела?» — спросил он.

Фигуристка уточнила, что слухи о любовнике появились после того, как она приехала с детьми на программу Леры Кудрявцевой. Анисина пожаловалась, что пресса раздула беспочвенные слухи о ее якобы романе с другим мужчиной.

«Я приехала на программу к Лере Кудрявцевой с нашей дочкой. Я не сказала ни одного плохого слова в адрес Никиты. Все вывернули, начались статьи, что я куда-то уехала. Ребят, я никуда не уезжала», — подчеркнула Анисина.

Фигуристка убеждена, что супруг любит ее «абсолютной любовью», и что их невозможно разлучить.

Ранее Никита Джигурда признался, что разрешает супруге читать свои личные переписки.