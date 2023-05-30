Суд оставил под стражей режиссера Беркович

Мосгорсуд во вторник оставил под стражей режиссера Евгению Беркович по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление суда первой инстанции об избрании Беркович меры пресечения в виде содержания под стражей признано законным, жалобу защиты оставили без удовлетворения.

5 мая режиссер Евгения Беркович была арестована на два месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали.

Героини произведения — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию российские женщины. Спектакль по пьесе в 2022 году получил две «Золотые маски».

Ранее Российский еврейский конгресс обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить эксперта по делу режиссера Евгении Беркович религиоведа Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни.