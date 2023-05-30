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Российский фильм «Нина» с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым покажут на Шанхайском кинофестивале

Фильм «Нина» с Пересильд и Цыгановым станет единственной российской лентой в программе Шанхайского фестиваля

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KION

На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм производства онлайн-кинотеатра KION «Нина» с актерами Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях.

Лента станет единственной российской картиной, представленной на фестивале. Режиссером фильма выступила Оксана Бычкова, а над сценарием работала Любовь Мульменко. К актерскому составу помимо Пересильд и Цыганова присоединились Кирилл Кяро, Андре Чичинадзе и другие артисты.

Сюжет развивается вокруг 40-летней Нины, она счастлива в браке с мужем, от которого имеет ребенка. Главная героиня работает логопедом и радуется своей жизни, однако внезапно ей звонит бывший возлюбленный Руслан: мужчина смертельно болен и просит женщину приехать в Тбилиси. Муж доверяет Нине, и она отправляется в путешествие, которое в корне изменит ее жизнь.

Ранее начались съемки комедии «Зять» с Нагиевым и Цапником в главных ролях. В центре сюжета — примерный муж и образцовый отец Олег (Ян Цапник), чья размеренная жизнь спланирована на годы вперед. Его дочь Алена (Дарья Петриченко) влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона (Дмитрий Нагиев), с которым их объединяет дружба в далеком прошлом и бурная молодость.

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