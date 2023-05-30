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Премьера киноспектакля о писателях Тынянове и Грибоедове состоится в июне в Москве

Киноспектакль «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич» о писателях Тынянове и Грибоедове покажут в июне

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Пресс-служба киноспектакля «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич»

Премьера киноспектакля «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич» состоится в московском ДК «Рассвет». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе постановки.

Киноспектакль покажут 7 и 8 июня. Продюсер проекта — Лина Арифулина, известная по работе над «Фабрикой звезд».

В постановке соединяются жизни писателя Юрия Тынянова, автора романа «Смерть Вазир-Мухтара», и его главного героя, Александра Грибоедова. Над киноспектаклем работают обладатель национальной театральной премии «Золотая Маска» и премии Тома Стоппарда Андрей Стадников, а также выпускница мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ Алиса Кретова.

Две главные роли писателей исполнит актер Петр Скворцов (спектакли «Конармия», «Чапаев и Пустота», фильмы «Кислота», «Т-34», «Содержанки»). Также в спектакле заняты Айна Арифулина, Мария Мелик-Пасаданова, Глеб Бочков, Иван Семенов, Давид Каас, Захар Насакин, Юрий Межевич.

Сценограф Ольга Суслова создала для спектакля пространство советского кинотеатра 1920-х. Перед зрителями белеет киноэкран в обрамлении ядовито-изумрудного занавеса, который делит мир на сон и реальность.

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