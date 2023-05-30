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Собянин: «Библионочь» в Москве посетили более 41 тысячи человек

Московскую «Библионочь», прошедшую на 160 площадках, посетили свыше 41 тысячи человек

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Прошедшую в двенадцатый раз всероссийскую ежегодную акцию «Библионочь» в Москве посетили свыше 41 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Всего в ночь с 27 на 28 мая были открыты больше 160 площадок, на которых проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. В рамках отдельной программы для детей «Библиосумерки», сказал мэр, прошло около 300 мероприятий. Детям рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах.

Собянин отметил, что на сайте акции прошла онлайн-трансляция «Библионочь на волне» с Южного речного вокзала и теплохода «Москва-61». Зрители смотрели интервью, музыкальные номера и в прямом эфире следили за тем, как проходит Большой БиблиоКвиз «Писатели-юбиляры». Всего трансляции акции посмотрели больше 300 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что российские волонтеры приступили к мониторингу городских и сельских библиотек в Херсонской области в рамках проекта «Народный контроль». Уточняется, что проверки нацелены на то, чтобы определить реальные потребности читальных залов, восполнить книжные фонды, а также выявить украинскую литературу, содержащую искаженную информацию.

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