Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ведущая Летучая рассказала о скандалах в шоу «Ревизорро»

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая призналась, что провоцировала скандалы в начале проекта

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта.

Летучая призналась, что в самом начале сама провоцировала на скандал, чтобы привлечь внимание к программе.

«В начале проекта, когда формат не очень устаканился и хотели скандала, были моменты, когда я могла нарочно уколоть туда, куда не нужно, сама спровоцировать конфликт», — поделилась ведущая.

Летучая отметила, что позже конфликты стали происходить сами по себе на постоянной основе.

«А потом просто настолько эти скандалы стали мощными, что, мне кажется, пиар-служба наша вообще не работала, потому что все время про нас писали, что мы куда-то ворвались, что нас где-то побили», — рассказала ведущая.

Летучая отметила, что изначально ей было сложно уверенно заходить на кухню и спорить с сотрудниками ресторана, так как она из интеллигентной семьи. Она отметила, что в их проекте не было сценария — ей приходилось импровизировать и запоминать множество законов и правил ресторанного бизнеса.

Летучая также вспомнила, что ее «жесткий» и суровый образ на проекте появился после конфликта в одном из ресторанов, в котором была полная антисанитария.

«Я хожу, проверяю. И вдруг я достаю из-под стола таз с мясом, а там уже мухи, вода, все загнило. Я достаю. Я в ужасе, спрашиваю: «Что это такое?» И я помню, они (повара) что-то рубят, даже не повернулись, и говорят: «Ой, девочка, что ты тут нам свое шоу устраиваешь? Все сожрут». И вот тогда я поняла, что это намеренное действие, это отношение к гостю. <…> И из меня вырвалась эта Лена, которая жесткая, бескомпромиссная, принципиальная», -— рассказала ведущая.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях