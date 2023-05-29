Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса Зайцева опровергла слухи об онкологическом заболевании Мартынова

Актриса Людмила Зайцева назвала выдумкой слухи об онкологическом заболевании Андрея Мартынова

close
100%
Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева прокомментировала в беседе с mk.ru слухи о том, что актер Андрей Мартынов якобы страдает от онкологического заболевания.

Зайцева назвала данную информацию выдумкой. По словам артистки, она бы знала о таком серьезном заболевании у Мартынова. «Все мы болеем, у каждого в нашем возрасте свои болячки. Он, конечно, немолод. Знаю, что у Андрюши проблемы с глазами, он плохо видит, плохо ходит», — отметила актриса.

Зайцева живет по соседству с Мартыновым. Она подтвердила, что актер сейчас находится в больнице. Артистка лично видела, как его забирала скорая помощь. Она отметила, что коллега был в нормальном состоянии и полном разуме, когда его госпитализировали. Зайцева уверена, что артист не принимал огромную дозу таблеток, как ходят слухи. Также она опровергла наличие утечки газа в квартире звезды.

«Я всех подробностей не знаю, но поняла, что сначала его врач лечащий, которая Андрюшу патронирует, забила тревогу, позвонила кому-то, спросила, у кого есть ключи от его квартиры. У нас есть такая женщина. Врачу открыли дверь. А Андрей просто немного расслабленный был, заторможенный, но все понимал, соображал. Если бы он выпил столько лекарства, как говорят, да его бы сразу с ног свалило», — объяснила Зайцева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях