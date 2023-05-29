Актриса Зайцева опровергла слухи об онкологическом заболевании Мартынова

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева прокомментировала в беседе с mk.ru слухи о том, что актер Андрей Мартынов якобы страдает от онкологического заболевания.

Зайцева назвала данную информацию выдумкой. По словам артистки, она бы знала о таком серьезном заболевании у Мартынова. «Все мы болеем, у каждого в нашем возрасте свои болячки. Он, конечно, немолод. Знаю, что у Андрюши проблемы с глазами, он плохо видит, плохо ходит», — отметила актриса.

Зайцева живет по соседству с Мартыновым. Она подтвердила, что актер сейчас находится в больнице. Артистка лично видела, как его забирала скорая помощь. Она отметила, что коллега был в нормальном состоянии и полном разуме, когда его госпитализировали. Зайцева уверена, что артист не принимал огромную дозу таблеток, как ходят слухи. Также она опровергла наличие утечки газа в квартире звезды.

«Я всех подробностей не знаю, но поняла, что сначала его врач лечащий, которая Андрюшу патронирует, забила тревогу, позвонила кому-то, спросила, у кого есть ключи от его квартиры. У нас есть такая женщина. Врачу открыли дверь. А Андрей просто немного расслабленный был, заторможенный, но все понимал, соображал. Если бы он выпил столько лекарства, как говорят, да его бы сразу с ног свалило», — объяснила Зайцева.