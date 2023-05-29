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Летние концерты Дианы Арбениной пройдут в Москве, несмотря на травму спины певицы

Концертный директор «Ночных снайперов» заявила, что летние концерты Арбениной состоятся в Москве

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих сообщила в беседе с ТАСС, что летние выступления певицы Дианы Арбениной состоятся в Москве.

Московский концерт Арбениной пройдет 8 июля. Также звезда выступит 7 июня в Нальчике, 8 июня в Ростове-на-Дону, 12 июня в Краснодаре и 13 июня в Волгограде. Рерих отметила, что запланированные концерты состоятся, несмотря на травму спины музыкантки.

Рерих объяснила, что певица идет на поправку. «Были некие сомнения, когда артистка получила травму спины. Но она хорошими темпами идет на поправку, поэтому концерты состоятся», — рассказала концертный директор группы.

20 мая Диана Арбенина отменила концерт в Бишкеке в связи с травмой позвоночника. Она сообщила, что поскользнулась на лестнице в своем доме и упала. Артистка обещала поклонникам приехать, как только встанет на ноги. Также были отменены выступления в трех городах Узбекистана — в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая) и Бухаре (19 мая). О новых датах концертов сообщат позже.

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