Певец Чумаков опроверг слухи о беременности Ковальчук

Певец Алексей Чумаков прокомментировал в шоу «Ты не поверишь!» слухи, что его жена Юлия Ковальчук ждет ребенка.

Чумаков ответил на слухи о беременности жены словами «мало ли что там говорят». Музыкант пошутил, что в их семье беременен только он. Артист рассказал, что поправился. На вопросы о похудении он отвечал с юмором. «Я пробовал сидеть на гречке. Попу колет», — заявил музыкант.

Слухи о беременности Ковальчук появились после публикаций в сети фото артистки с дочерью Амелией в Барселоне. Фанаты заявляют, что у певицы появился округлившийся живот. Сам Чумаков отметил, что не видел ни одной фото, где бы его жена была беременна.

«Если Боженька соблаговолит, чтобы аист залетел к нам в дверь… Постучался к нам в крышу», — отметил Чумаков.

Чумаков добавил, что среди его поклонников есть фанаты с неадекватным поведением. По словам певца, ему поступали угрозы смерти, если он не заведет ребенка. Также артист получал письма, написанные кровью.

Ранее Чумаков признался, что стал спокойнее в браке с Ковальчук.