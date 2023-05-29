Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) встретилась с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Анна Монгайт (признана в РФ иностранным агентом).

В сети появились фото, на которых Зотеева и Мизулина позируют вместе несмотря на то, что по инициативе «Лиги безопасного интернета» Инстасамке пришлось отменять концерты в России. «Мизулина-джуниор готова буквально на все (посадить, разорить, выставить из страны), чтобы пофотографироваться со звездами», — пошутила в подписи Монгайт.

До этого Мизулина поблагодарила губернаторов и мэров регионов России за помощь в отмене концертов певицы Инстасамки. Она заявляла, что артистка якобы «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям». Концертный тур Зотеева перенесла на 2024 год.