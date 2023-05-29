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Владимир Пресняков признался в любви 21-летней участнице «Голоса»

Владимир Пресняков признался, что любит участницу «Голоса» Людмилу Серебрякову за «естественность и непосредственность»

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Первый канал

Певец Владимир Пресняков признался в любви 21-летней участнице вокального телепроекта «Голос». Артист рассказал о своих чувствах в эфире шоу.

Преснякова впечатлило пение Людмилы Серебряковой, которая выступает в команде Басты. «Я люблю Люсу. Вот так вот. Я люблю ее за естественность и непосредственность. Она хочет подарить всю себя на сцене, и это получается», — признался исполнитель.

Ведущая проекта Яна Чурикова напомнила Преснякову, что в зале находится его супруга Наталья Подольская. В ответ певец заявил, что Подольская тоже любит Серебрякову.

Полина Гагарина также призналась в теплых чувствах к конкурсантке. Певица призналась, что ее бабушку тоже звали Людмилой, из-за чего у нее возникли приятные ассоциации.

Ранее Наталья Подольская раскрыла секрет счастливого брака с Владимиром Пресняковым. По словам артистки, главные принципы в их семье — любовь, уважение и терпение. Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился на свет еще один ребенок, его назвали Иваном.

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