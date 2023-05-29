Произведения Киплинга и Шварца впервые переведут на адыгейский и кабардинский

В Адыгее запустили второй сезон Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ, сообщает ТАСС. Как рассказал ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий, конкурсантам предложено впервые перевести на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения Александра Волкова, Евгения Шварца, Редьярда Киплинга и других классиков литературы.

Конкурсантам предложили представить собственные переводы ранее не переводившиеся с русского на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, книг «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Сказка о потерянном времени», «Два клена», «Два брата» Евгения Шварца, «Маугли» Редьярда Киплинга и «Поллианна» Элиноры Портер. Предлагается также перевести на русский и проиллюстрировать произведения Киримизе Жанэ, Нальбия Куека, Нурбия Багова, Пшимафа Кошубаева и других авторов адыгейской литературы», — сказал он.

Первый сезон Международного конкурса прошел под названием «ЦIыкIужъый» («Малышок»), в рамках его переводили произведения для детей в возрасте от трех до пяти лет. К печати по итогам конкурса подготовлены шесть книг, авторами которых являются победители и призеры первого сезона конкурса. В рамках нового конкурса будут искать произведения для детей от 7 до 10 лет, он пройдет под названием «Сыеджакlу» («Я читатель»). «Жюри принимаются рукописи неопубликованных ранее произведений и переводов на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках в прозе или в стихах, а также иллюстрации к произведениям для детей. Впервые в этом году в номинации «Переводы» будут приниматься переводы произведений для детей с кабардино-черкесского на русский язык», — объяснила председатель жюри конкурса Лейла Курашинова.

Международный конкурс литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ проводится ежегодно в трех основных номинациях: проза и поэзия, переводы, иллюстрации. 1 июня стартует прием заявок, имена победителей жюри объявит 15 ноября.

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