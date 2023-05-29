Якубович ответил на вопрос об эмиграции цитатой Гамзатова

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович раскрыл отношение к эмиграции, процитировав аварского советского поэта Расула Гамзатова, который когда-то ему сказал, что жить можно «только со своими».

Народный артист России отметил, что в жизни человек может поменять многие вещи, в том числе и место жительства, однако отечество навсегда останется неизменным. По словам телеведущего, однажды при личной встрече Гамзатов сказал ему, что, конечно, можно покинуть родину и поселиться в другой стране, однако «где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь <…> намекнёт тебе, что ты здесь чужой».

«Знаешь, что он сказал? «Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнёт тебе, что ты здесь чужой. Обязательно», - цитирует Якубовича Life.ru.

Жить можно только со своими, сказал он. И только свои всё поймут и всё простят», — поделился Якубович в интервью проекту «Эмпатия Манучи» на YouTube.