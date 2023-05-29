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В Набережных Челнах пройдет фестиваль русских зарубежных театров

Русские театры из Армении и Казахстана приедут на фестиваль в Набережные Челны

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Официальный сайт фестиваля русских зарубежных театров

Театральные коллективы из семи стран приедут на пятый Международный фестиваль русских зарубежных театров. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 21 по 29 июня в Русском драматическом театре «Мастеровые» в Набережных Челнах. «На этот раз уникальный форум соберет семь театральных коллективов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Южной Осетии. Всего в фестивале примут участие более 220 артистов из семи стран», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Так, в смотре примут участие Ереванский русский драматический театр имени К. С. Станиславского, Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова, Государственный Молодежный театр Узбекистана, Национальный драматический театр имени М. Горького из Белоруссии, Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова из Казахстана и Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера из Абхазии. Русский драматический театр «Мастеровые» будет представлять Россию и завершит фестиваль спектаклем «То самое».

После официальной церемонии открытия 23 июня покажут первый спектакль фестиваля — «Женитьба Бальзаминова» Ереванского русского драматического театра имени. В рамках празднования ы 2023 году дня рождения драматурга Александра Островского по его произведениям представят пять постановок: «Снегурочка. Не сказка», «Opus 40. Бесприданница», «Красавец мужчина», «Женитьба Бальзаминова» и «На бойком месте».

Фестиваль русских зарубежных театров впервые провели в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартует Международный фестиваль ТЮЗа имени Брянцева.

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