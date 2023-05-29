Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок рассказал о прервавшейся беременности жены

Певец Александр Асташенок сообщил в шоу «Звезды сошлись», что его жена Елена Венгржиновская пережила потерю ребенка.

Асташенок рассказал, что супруга сообщила о второй беременности, когда он находился в Москве. На тот момент его жена была в Ялте. Через несколько дней она рассказала, что потеряла ребенка. Как оказалось, Венгржиновская упала с очень высокой лестницы.

«Проехалась спиной прямо по этой лестнице. Больше бог не давал нам детей», — сообщила Венгржиновская. Она добавила, что прерванная беременность не повлияла на отношения с мужем.

Асташенок объяснил, что потеря ребенка стала трагедией, которую он не успел осознать. «Значит, так виднее. Значит, так надо», — заявил музыкант.

Асташенок и Венгржиновская познакомились в 2002 году, когда женщина стала концертным директором группы «Корни». Впоследствии их отношения перетекли в роман. Некоторое время они скрывали свою любовную связь, но в 2004-м артист сделал предложение партнерше. Через год Венгржиновская родила дочь Викторию.

Ранее брат Александра Асташенка Дмитрий сообщил, что он посланник бога.