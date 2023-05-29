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Бородина заявила о важности взаимоуважения в отношениях

Ксения Бородина призвала женщин не занимать слабую позицию в отношениях

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина высказалась в Telegram-канале на тему отношений.

Бородина призвала женщин не занимать слабую позицию в романах, а также не делать себя зависимой от мужчины. Теледива уверена, что в отношениях каждый из партнеров должен брать на себя определенные обязательства и заботу о своей половинке. «А не так, что он где-то пропадает ночами, а вы дома готовите ему ужин и названиваете», — отметила ведущая.

Бородина заявила, что взаимоуважение должно быть в основе любых отношений. Она добавила, что не нужно угождать партнеру, который пытается «сесть на шею».

«Иначе он настолько охренеет, что перейдет все грани дозволенного. И если вы будете это ему разрешать, то он будет охреневать все больше и больше. Мужчина потеряет к вам уважение и будет думать, что вы ему все простите», — заявила Бородина.

Бородина считает, что настоящая любовь основывается на взаимной отдаче, уважении и понимании.

Ранее Бородина пожаловалась, что бывший муж Курбан Омаров усыпил ее бдительность и навязал чувство вины.

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