Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Гуфа ответила на критику после примирения с рэпером

Жена Гуфа Юлия Королева заявила, что ей все равно на осуждения критиков после примирения с рэпером

close
100%
yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Юлия Королева ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения после воссоединения с рэпером Гуфом на дне рождения их общей дочери Тины.

Королева в нецензурной форме заявила, что ей все равно на мнение критиков. По ее словам, люди в соцсетях могут говорить что угодно о ней.

«Рано или поздно всегда наступает этот прекрасный момент, когда люди вокруг тебя спорят, высказывают свое мнение, осуждают, обсуждают, но все, что ты отвечаешь: «Вы абсолютно правы, наслаждайтесь этим!» И пошел делать свои дела легкой походкой», — заявила Королева.

Королева также записала ролик на тему настоящей и фальшивой любви. В видео сказано, что настоящие чувства заключаются в том, чтобы «блокировать, разблокировать, блокировать, разблокировать». Поклонники предположили, что блогерша окончательно простила мужа. Некоторые поспорили с таким определением «настоящей любви». Они назвали подобную привязанность «невротической».

26 мая Королева поделилась фото с дня рождения дочери. На празднике также присутствовал Гуф, с которым модель планировала разводиться. В комментариях многие раскритиковали воссоединение супругов.

«Зачем было писать «держись от нас подальше», через пару-тройку месяцев история повторится, люди не меняются, тем более зависимые», — возмутилась подписчица.

Ранее Королева тепло отозвалась о Гуфе после публичных извинений рэпера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях