Жена Гуфа ответила на критику после примирения с рэпером

Модель и блогерша Юлия Королева ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения после воссоединения с рэпером Гуфом на дне рождения их общей дочери Тины.

Королева в нецензурной форме заявила, что ей все равно на мнение критиков. По ее словам, люди в соцсетях могут говорить что угодно о ней.

«Рано или поздно всегда наступает этот прекрасный момент, когда люди вокруг тебя спорят, высказывают свое мнение, осуждают, обсуждают, но все, что ты отвечаешь: «Вы абсолютно правы, наслаждайтесь этим!» И пошел делать свои дела легкой походкой», — заявила Королева.

Королева также записала ролик на тему настоящей и фальшивой любви. В видео сказано, что настоящие чувства заключаются в том, чтобы «блокировать, разблокировать, блокировать, разблокировать». Поклонники предположили, что блогерша окончательно простила мужа. Некоторые поспорили с таким определением «настоящей любви». Они назвали подобную привязанность «невротической».

26 мая Королева поделилась фото с дня рождения дочери. На празднике также присутствовал Гуф, с которым модель планировала разводиться. В комментариях многие раскритиковали воссоединение супругов.

«Зачем было писать «держись от нас подальше», через пару-тройку месяцев история повторится, люди не меняются, тем более зависимые», — возмутилась подписчица.

Ранее Королева тепло отозвалась о Гуфе после публичных извинений рэпера.