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Избивший до смерти экс-замглавы Минэнерго актер получил срок в колонии

Актеру Нейжмак-Иорданскому дали восемь лет колонии после смерти экс-замглавы Минэнерго

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dr.gerelian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, до смерти избивший в 2021 году экс-замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко, получил реальный тюремный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Нейжмак-Иорданскому дали восемь лет в колонии.

В ноябре 2021 года блогер и актер избил бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в районе Дорогомилово. Как установило следствие, он нанес 69-летнему мужчине удары руками и ногами, после чего тот был госпитализирован с травмами головы, через две недели Тропко умер в больнице. Обвинение Нейжмак-Иорданскому выдвигали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений».

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