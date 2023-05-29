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«Вызов» сместили с первой строчки кассовых сборов в России и СНГ

«Непосредственно Каха: Другой фильм» обогнал «Вызов» по сборам в России и СНГ

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Комедия «Непосредственно Каха: Другой фильм» обогнала снятый на МКС фильм «Вызов» в прокате в России и СНГ. За уикенд с 25 по 28 мая она заработала 152,3 млн руб., передает kinobusiness.com.

В картине о ссоре двух друзей главные роли сыграли Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян и др.

На втором месте оказался «Форсаж 10», который в странах СНГ без России и Белоруссии собрал 58 млн руб. «Вызов» сместили с первой строчки на третью, у него 48,1 млн руб.

В странах СНГ без России и Белоруссии на четвертом месте оказалась «Русалочка» с 23,5 млн руб.

«Вызов» стартовал в российском прокате 20 апреля и к 29 мая 2023 года только в России собрал 1 661 359 913 руб.

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