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Андрей Соколов объяснил проблемы России последствиями девяностых

Актер Соколов заявил, что реформы 1990-х губительно сказались на народном хозяйстве

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Андрей Соколов в беседе с «Аргументами и фактами» объяснил сегодняшние проблемы России последствиями политики девяностых.

По мнению Соколова, в 1990-е началось системное разрушение страны. «У меня много было друзей среди людей в погонах и тех, кто служил в милиции. Они были в шоке от тех «военных реформ», что начались сразу после перестройки», — вспоминает он. «Тогда убирали всех тех, кто имел свое мнение, кто реально мог совершить поступок. Оставляли тех, кто удобен», — поделился мнением актер.

Реформы 1990-х, уверен Соколов, губительно сказались на всех сферах народного хозяйства. «К примеру, убрали лесников, узких специалистов, занимавшихся лесными хозяйствами. Посмотрите, сколько пожаров теперь. Сэкономили, да, уничтожив лесников как класс? Дешевле пожар тушить?!» — рассуждает он.

Ранее Андрей Соколов опроверг слухи о том, что заменит Нагиева в сериале «Кухня».

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